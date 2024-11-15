Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar ilçesindeki tarihi Çavuştepe Kalesinde yapımı son aşamaya gelen kazı evinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi Ozan Balcı beraberinde Vali Yardımcısı Musa Göktaş ile birlikte Çavuştepe Kalesinde yapımı son aşamaya gelen kazı evinin yapıldığı alana gitti. Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem tarafından karşılanan Vali Balcı, inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. İnşaatın bölümlerini tek tek inceleyen Vali Balcı, kazı ekibinin işini kolaylaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle modern bir kazı evi yaptırdıklarını söyledi. Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal alana yani hayatın ve yaşamın her alanına dokunduklarını ifade eden Vali Balcı, “Vanımız, doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından harika bir birikime sahip. Çavuştepe Kalesi’de Gürpınar ilçemizde önemli bir kazı alanı. Buradan çıkan Urartulara ait çok önemli tarihi eserler Van müzemizde sergileniyor. Bundan dolayı kültürel eserlerimiz çok kıymetli. Biz de ilimizin kültürüne, katkı sunan kazılar yapan hocalarımızın ve ekibinin işini kolaylaştırmak için, Valilik olarak, devletimizin imkanlarıyla, Kültür Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu gördüğünüz kazı evini yaptık. Burada konservasyon alanları, sosyal alanlar, idari binalar, yani kazı yapan heyetin, bilim insanlarının hayatını kolaylaştıracak bir mekan yapmış olduk. Sadece buraya değil, Ayanis’e de kazı evi yapıyoruz bitirmek üzereyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle başka çalışmalar yapıyoruz. Gürpınar’daki Hoşap Kalesi’nin restorasyonu yaptırıyoruz. Akdamar Adası’ndaki eksiklikleri giderdik. Van Kalesi’ni aydınlattık. Gevaş‘taki Selçuklu Mezarlığının restorasyon ve bakımı yapılıyor. Yine Gevaş‘ta İzzettin Şir Camii’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Eski Van Şehrini ayağa kaldırıyoruz. Burada 750 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Miri Ambarı, Tarihi Hanın restorasyonu yapılıyor. Tarihimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.