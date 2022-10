Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefete göre ’Türkiye’nin her konuda haksız’ olduğunu belirterek, "Her yerde Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Türkiye’de her platformda konuşalım, eleştirelim ama ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek, onlardan medet ummak aşağılık kompleksidir. Bizim Türkiye olarak bir muhalefete ihtiyacımız var. Gerçek anlamda alternatif muhalefete her ülkenin ihtiyacı var. İnşallah bizde de bir gün olur" dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suphi Öner Öğretmenevi’nde milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Milletten kopuk hiçbir politikanın ya da siyasi hareketin menzile ulaşamayacağını bildiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mersin bir Akdeniz şehri. Lojistik ve ticarette stratejik konumda. 2023 yılında ilk reaktörünü aktif etmeyi planladığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile stratejik önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Mersin bu sayede ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan bir enerji merkezine dönüşecek. Yine Mersin büyük bir turizm potansiyeline sahip. Turizm bizim özellikle diplomasimizde önem verdiğimiz bir alandır. İnşallah turizm diplomasimizle de Mersin bölgesine nitelikli turistin gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız ile ilgili kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"En büyük temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasındayız"

Türkiye’nin son yıllarda birçok alanda olduğu gibi dış politikada da atılım yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Diplomasimizin erişimi ve etkisiyle küresel bir güç haline geldik. Dünyanın neresine giderseniz gidin, küresel güçleri sayın dediğinizde Türkiye bunların içinde yer alıyor. Tabi diplomatik ayak izimizi büyüttük. 255 yurt dışındaki misyonumuzla en büyük temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bir yandan hak ve çıkarlarımızı savunurken, diğer taraftan insani diplomasimizle mağdur ve mazlumlara umut ışığı olmaya devam ediyoruz. Yakın coğrafyada Suriye, Irak, Balkanlar ve Kafkaslarda bir istikrar halkası oluşturuyoruz. Ortak kuşakta Libya’dan Orta Asya ve Türk devletlerine kadar bir refah ve güvenlik işbirlikleri perspektifiminiz var. Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğumuz, İstanbul Tahıl Anlaşması, Zaporizhzhya Nükleer Santrali ve esir değişimindeki kolaylaştırıcı ve yine arabulucu rolümüz küresel istikrara katkı sağlıyor. Afrika ve Latin Amerika’daki açılımlarımız hem siyasi hem kültürel hem ekonomik alanda ayak izlerimizin tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor. Yeniden Asya girişimiyle anlamlı ve içerikli bir işbirliği kuruyoruz. Antalya Diplomasi Formu küresel diplomasinin tartışıldığı bir platform haline geldi. 2. yılında dünyadaki en saygın forumlarından bir tanesi haline geldi. Ekonomi, sağlık, turizm ve savunma sanayi gibi alanlar diplomasimizin odak noktalarıdır. Diplomasimizle, turizmcimizin, ihracatçımızın, yatırımcımızın, öğrencimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın hepsinin yanındayız ve hizmetindeyiz. Konsolosluk hizmetinde dünyada öncü ülkeler arasındayız" şeklinde konuştu.

"Konteyner Limanı Mersin’e yapılacak"

21 yılda Mersin’e birçok yatırım yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Son 21 yılda Mersin’e 50 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptık. Çukurova Bölgesel Havalimanının alt yapısı tamamlandı, üst yapısının da yüzde 75’i tamamlandı. İnşallah en kısa sürede burada hizmete girecektir. Bu bölgeyi inşallah bir lojistik merkezi haline getireceğiz. Konteyner limanı konusunda da Ulaştırma Bakanımızla dün konuştuk, bu limanın Mersin’e yapılacağını söyledi. Yolcu ve yük taşımacılığında büyük bir kolaylık sağlayacak Adana-Mersin hızlı tren projesinin de ihalesi yapıldı. Akdeniz’in doğusuyla batısı arasında geçişi konforlu ulaşım ağına kavuşturacak Akdeniz Sahil Yolu projesiyle bölgemizin en büyük sorunlarından birini de çözmüş oluyoruz. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi de burada açıldı. Son açıkladığımız sosyal konut projesiyle de toplamda 5 bin 100 konutu da Mersin’imize kazandıracağız. Stadyum, millet bahçesi, yurtlar, gençlik merkezleri, halk eğitim merkezleri, derslikler, yeni fakülteler, barajlar, enerji santralleri, hastaneler, yollar, köprüler gibi çok alanda Mersin’imizin çehresini değiştirecek, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Mersin her alanda Türkiye’ye önemli katkı sağlıyor. Biz de Mersin’in potansiyelini en yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılamayan, hayal bile edilemeyen birçok projeyi de hayata geçirdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, "21 yıl önce ortaya konulan millete hizmet aşkımız bugün yeni Türkiye’yi ortaya getirdi. Bugün ulaşımdan, sağlığa, enerjiden savunma sanayine, uzay ajansına kadar her alanda dünyada rekabet eden bir ülke konumuna geldik. Hak ve menfaatlerimizi korumak, enerjide bağımlılığımız azaltmak için Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdulhamid Han, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz görevde. İlk otomobilimiz kısa süre sonra sahaya inecek. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan mega projelerle ülkemizin çehresini değiştirdik. Yani biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Sorunlar elbette var. Biz çözmek için çaba sarf ediyoruz. Milletimizin küresel krizlerden en az etkilenmesi için çok çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek, onlardan medet ummak aşağılık kompleksidir"

Muhalefet partilerine de yüklenen Çavuşoğlu, "Sırf AK Parti zarar görsün diye her konuda haksız olduğumuzu söyleyen bir muhalefet de var. Muhalefetin görevi eleştirmek ama gerçek muhalefet doğru yapıldığı zamanda onu söyleyebilen muhalefettir. Şimdi dış politikada her konuda bakıyorsunuz ’Türkiye haksız.’ Her yerde Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Amerika’ya gidiyorlar Türkiye’yi şikayet ediyorlar, Avrupa’ya gidiyorlar Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Türkiye’de her platformda konuşalım, eleştirelim ama ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek, onlardan medet ummak aşağılık kompleksidir. Eksiğimiz var mı, olacak. Ne için varız. Eksikliğimizi gidermek için var. Son 21 yılda yaptıklarımız, 79 yılla kıyaslandığı zaman 3-4 kat hatta hiç yapılmayanlar bu dönemde yapıldı. Halen yetersiz. Daha fazla yapmamız gerekir. Onun için hedefler koyuyoruz. Yani muhalefetin de doğruya doğru diyebilmesi lazım. Doğruya doğru, iyi yaptıklarımıza iyi diyebilmelisin ki eleştirdiğin zaman bir kıymeti olsun. Her konuda Türkiye’yi haksız gösterirseniz o zaman eleştirinizin bir kıymeti yok. Bizim Türkiye olarak bir muhalefete ihtiyacımız var. Gerçek anlamda alternatif muhalefete her ülkenin ihtiyacı var. İnşallah bizde de bir gün olur. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimiz 100. yılı Türkiye yüzyılı olacak. Her zaman hedeflerimize doğru hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.