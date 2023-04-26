Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’dan Etiyopya’ya getirilen vatandaşların hepsinin sınırı geçtiğini belirterek, "Orada yakında bir havalimanı var, büyük uçaklar inemiyor. Oradan Etiyopya Havayolları ile Addis Ababa’ya aktarıyoruz. Oradan Türk Hava Yolları ile ülkemize getirmeye başladık. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. 40’a yakın ülkeden bize talep geldi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Meclis Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, sorunlarla mücadele edebilmek için dünyanın iyi okunması gerektiğimi bildirdi. Bakıldığı zaman sorunların giderek derinleştiğini ve sayısının arttığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bu da farklı jeopolitik gelişmelere gebe. Krizlerle beraber istikrarsızlık artıyor dünyada. Savaş, salgın, iklim değişikliği, başlı başına bir sınav. Sadece deprem değil. Enerjide dünya nereye gidiyor. Ciddi bir küresel krizle karşı karşıyayız. Göç meselesi artarak devam ediyor. Gıda krizi artarak devam eden sorunlardan bir tanesidir” diye konuştu.

"40’a yakın ülkeden talep geldi"

Bakıldığı zaman krizlerin yüzde 60’ının Türkiye’nin etrafında olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Sudan’da kriz patlak verdi. İç savaş başladı. Vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Etiyopya’ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada yakında bir havalimanı var büyük uçaklar inemiyor. Oradan Etiyopya Havayolları ile Addis Ababa’ya aktarıyoruz. Oradan Türk Hava Yolları ile ülkemize getirmeye başladık. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımız otobüsle beraber oradaki yığılmalardan dolayı kara yoluyla ardından gemiyle Cidde’ye geçireceğiz. 40’a yakın ülkeden bize talep geldi. Onların vatandaşlarını da tahliye diyoruz. Etrafımızdaki bu çatışmaları yönetmemiz lazım” şeklinde konuştu.