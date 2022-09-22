Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, New York kentindeki Türkevi’nde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya’nın da misafir olarak katıldığı MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Türkevi’mizde ev sahipliği yaptık" ifadelerini kullandı.