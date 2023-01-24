Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Özbekistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi. Görüşmede, ekonomi, kültür, eğitim alanlarındaki ilişkiler ve bölgesel işbirliği görüşüldü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov ile görüştü

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