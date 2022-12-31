Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da Guetemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da Guetemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Brezilya’daki ikinci görüşmemizi Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro ile gerçekleştirdik. Ekonomi, savunma sanayii ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.