Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Karadağ ve Bölgesel İşbirliği Konseyi eş-ev sahipliğinde GDAÜ Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.

Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı, Belarus ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı, Belarus ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

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