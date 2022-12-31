Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da Gabonlu mevkidaşı Michael Moussa Adamo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere Brezilya’da Gabonlu mevkidaşı Michael Moussa Adamo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "2022’nin son ikili görüşmesini Gabon Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirdik. Savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerimiz ile Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini görüştük" ifadelerini kullandı.