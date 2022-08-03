Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4’üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu buradaki ikili temasları çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” dedi.