Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan ve Özbekistan ile ticaretimizi 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan ve Özbekistan ile ticaretimizi 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Narov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, haziranda Bakü’de Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan formatında benzer bir toplantı düzenlediklerini hatırlatarak, "Türk dünyasının refahını artıracak adımlara bu mekanizmalarla öncülük ediyoruz. Bu toplantılarımız aynı zamanda Türk devletleri arasındaki işbirliğinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Türkiye’nin Özbekistan ile ilişkilerimiz kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine, Azerbaycan ile ise müttefiklik seviyesine yükseltildi. Azerbaycan ile birçok üçlü ve dörtlü formatta işbirliği yapıyoruz. Pakistan, İran ve Gürcistan ile birlikte. Bu toplantıyla Özbekistan ile üçlü formatımızı başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özbekistan’ın TDT’ye üye olması tarihi bir adım"

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan’ın 2019’da Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye olmasının tarihi bir adım olduğunu söyleyerek, "Özbekistan, 11 Kasım’da Semerkant’ta TDT zirvesine ev sahipliği yapacak. Türkiye olarak TDT dönem başkanlığını Özbekistan’a devredeceğiz. Semerkant zirvesinin işbirliğimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyoruz. Son yıllardaki küresel sınamalardan bölgemiz de etkilendi. Salgın, itilaflar, gıda ve enerji krizi ve çevre sorunları gibi sınamalar hepimizi derinden etkiledi, hatta sarstı. Bu sınamalar karşısında birçok alanda işbirliğimizi daha da artırmamız gerekiyor. Bu kriz ortamı getirdiği risklerin yanında fırsatlar da sunuyor. Bu fırsatların çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Her iki ülke ile ticaretimizi 10 milyar dolara ulaştırmak için çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, küresel salgın şartlarına rağmen Azerbaycan ve Özbekistan ile ikili ticaret hacmini artırdıklarını kaydederek, "Geçen sene 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yakaladık can Azerbaycan ile. Yine Özbekistan ile 3,6 milyar doları yakaladık. Yeni hedeflerimiz var ve her iki ülke ile ikili ticaret hacmimizi liderlerimizin belirlediği gibi 10 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Özbekistan ile kısa bir süre önce anlaşmayı imzaladık. Şimdi iç onay süreçlerini bir an önce tamamlayarak yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz ve bu anlaşmaların da ticaretimizi ve ekonomik işbirliğimizi artırma bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ticari akışın kalbinde yer alan ülkelerimiz bu potansiyeli doğru kullanmalı"

Çavuşoğlu, ortak koridor kapsamında Azerbaycan ile Bakü-Tiflis-Kars projesini hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Dünyanın en büyük ticaret hacmi Asya ile Avrupa arasında. Yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bu ticari akışın tam kalbinde yer alan ülkelerimizin bu potansiyeli doğru kullanması gerekiyor. Bölgemizdeki gelişmeler ülkelerimizin transit rolünü ve orta koridorun yükselen değerini gözler önüne seriyor. Orta koridor ve Hazar Denizi yoluyla transit geçişler hem maliyet hem de arz güvenliği bakımından öne çıkıyor. Bu konularda hem Türk Devletleri Teşkilatı hem Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Kardeşliğimizin yanında derinleşen işbirliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz"

Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasını arz ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Güney Kafkasya’daki ulaştırma hatlarının bir an önce açılmasının tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacağını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ifade ettiği gibi Avrasya’da ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi istikrar ve sürdürülebilir kalkınma için önem taşıyor. Kardeşliğimizin yanında ortak çıkarlarımız temelinde derinleşen işbirliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Narov da, ülkelerin liderlerinin siyasi iradesi ve belirlediği rota sayesinde Özbekistan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinin işbirliğinin en üst seviyesinde bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in haziranda Özbekistan’a yaptığı ziyaretlerin stratejik ortaklığın yeni aşamasına geçilmesini sağladığını, tüm alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesine ivme kazandırdığını belirtti. Narov ayrıca Türk devletleri arasındaki pratik işbirliğini daha da güçlendirmek için sağlam temel oluşturmayı amaçlayan bugünkü toplantının yüksek verimliliğini ortaklaşa sağlamakta anlaştıklarını kaydetti.