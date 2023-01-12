Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması ile 17 milyon tondan fazla tahılın dünya piyasalarına erişim sağladığını, 5 milyon ton tahılın ise doğrudan Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması ile 17 milyon tondan fazla tahılın dünya piyasalarına erişim sağladığını, 5 milyon ton tahılın ise doğrudan Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turu çerçevesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Ruanda’ya geldi. Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırım, enerji, eğitim ve savunma alanları ile parlamentolararası temaslar dahil ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede çerçevesinde Genel İşbirliği, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği ile Kültürel İşbirliği Anlaşmaları imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından mevkidaşı Biruta ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ülkeye ilk ziyaretini 2016’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugün toplantıdan önce soykırım anıtını ziyaret ettim. Bir kez daha Ruanda halkı ve Ruanda hükümeti ile Tutsilere karşı uygulanan soykırım konusundaki dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Bugünkü toplantımızda ikili ilişkilerimiz, ekonomi, yatırım, enerji, savunma sanayi, kültür ve eğitim alanındaki ilişkimizi değerlendirdik. Bu işbirliği çalışmasıyla bir komisyon kurmaya karar verdik. Bu da bize ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla değerlendirme fırsatı sunacak” dedi. Ruanda parlamentosuyla dostluk grubunun kurulmasını önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, dostluk grubunu bir kez daha Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

“Ticaret hacmimiz son 3 yılda 5 kat arttı”

İki ülke arasındaki Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ticaret hacmimiz son 3 yılda 5 kat arttı. Ticaret hacmimizi çok daha fazla arttırmak ve daha dengeli hale getirmek için her iki tarafın da yapabileceği çalışmalar var. Bunu görüşmelerimiz sırasında ifade ettim. Türk yatırımları yarım milyar dolara ulaştı. Ruanda’da yabancı yatırımın yüzde 13’ünü temsil ediyor. Firmalarımız, özellikle turizm, enerji ve inşaat sektörlerinde buradaki projelere önem veriyor. Bir kez daha bu anlamda Ruanda hükumetine göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Yüzden fazla diplomata eğitim verildi”

Türkiye ve Ruanda arasında eğitim ve kültür alanındaki işbirliğinin de geliştirileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu çerçevede Maarif ve teknik, meslek eğitim okullarıyla ilgili olarak bir anlaşma imzalamaya hazırız. 185’ten fazla Ruandalı öğrenciye Türkiye bursu verildi ve yine Diplomasi Akademisinde yüzden fazla diplomata eğitim verildi. Yunus Emre Enstitüsü de burada bir ofis açtı. Ruanda Üniversitesi’ndeki kampüste de bir merkezleri var. Türk dilinin ve Türk dilindeki eğitimlerin son derece popüler hale gelmesinden çok büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Güvenlik alanında ve savunma sanayindeki işbirliği arttırma konusunda mutabık kalındığını ifade eden Çavuşoğlu, Ruanda’ya FETÖ terör örgütüyle mücadelede verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, FETÖ’nün ülkedeki varlığıyla ilgili çok önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

“Tahılın yüzde 60’tan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelere gitti”

İmzalanan ikili anlaşmaların yalnızca yasal altyapıyı güçlendirmekle kalmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Anlaşmalar, her iki tarafın bazı mekanizmalar kurmasını sağlıyor. Bu nedenle anlaşmaların onaylanması ve başarılı bir biçimde uygulanması da bir o kadar önemli. Biz bu anlamda anlaşmaların uygulanmasını ve onaylanmasını takip ediyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Bu anlaşma sayesinde 17 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına erişim sağladı. Beş milyon ton tahıl, doğrudan Sahra Altı Afrika ülkelerine gönderildi. Tahılın yüzde 60’tan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelere gitti. Bu aslında bizim önceliğimizdi. Bu çerçevede tahıl fiyatları yüzde 8 oranında düştü” dedi.