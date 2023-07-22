Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde, yaklaşık 13 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisinde depolanan çöplerin doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatma kararı uygulandı.

Beldenin yaşam alanlarına ve su kaynaklarına yakın olduğu ve çöplerden çevreye atık su sızdığı gerekçesiyle açtığı 1’i kapatma davası, 4’ü ‘ÇED olumlu’ raporu olmak üzere toplam 5 davayı da kazanan yöre halkının 11 gündür tesis girişinde kararların uygulanması için tutuğu nöbet de kararın uygulanmaya konulmasıyla sona erdi.

Yıllarca taşocağı olarak faaliyet gösteren alanın yaklaşık 13 yıldır çöp döküm alanı olarak kullanıldığını hatırlatan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Bugüne kadar hem hukuki hem de demokratik hakkımızı kullanarak verdiğimiz mücadelenin haklı sonucunu aldık. En son son 4’ü ÇED olumlu raporunun iptaliyle ilgili davayı ve ardından kapatma kararına yönelik mahkeme kararı elimize ulaşınca bu kararın uygulanmasını istemiştik. Ancak çöp dökülmesine devam edilmişti. Bunun üzerine 11 gün önce belde halkıyla beraber tesis önünde bekleme eylemi başlatmıştık. Nihayet ilgili ve yetkili birimler mahkeme kararının uygulanacağı ve çöp dökümünün sonlandırılacağı yönünde bize bilgi vermesiyle biz de eylemimizi sonlandırdık” dedi.

Öte yandan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise tesisin kapatılmadığını bazı eksiklerinden dolayı faaliyetlerinin geçici olarak durdurularak eksiklerin giderilmesinin istendiğini ifade etti.