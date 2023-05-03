Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde kadınlar tarafından organize edilen “Bahara merhaba” isimli etkinlik düzenlendi.

Çavdarhisarevi’nde gerçekleştirilen “Bahara merhaba” isimli etkinlikte Kaymakam Metin Korkmaz ilçe kadınlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte Aizanoi Antik Kenti’nde yapılan çalışmalar hakkında kadınlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Antik kent içinde elektrikli hizmet araçları ile gezi düzenlendi ve restorasyonu tamamlanan tarihi konaklar tanıtıldı.

Kaymakam Korkmaz, düzenledikleri etkinlikten ve katılımlarından dolayı ilçe kadınlarına teşekkür etti.