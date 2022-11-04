Yapılan çalışmalar ile şehir ile kırsal yaşam arasındaki farkın ortadan kalkmasının hedeflendiği belirtildi.

Kütahya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün yapımına başladığı Çavdarhisar Çat köyü içme suyu şebeke, kanalizasyon şebekesi ve 100 kişilik fosseptik çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çat köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan içme suyu, kanalizasyon şebekesi ve fosseptik çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

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