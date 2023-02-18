İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Çakır, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kütahya’dan İzmir istikametine seyretmekte olan Vedat Çakır (44) idaresindeki 43 ABM 452 plakalı oksijen yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çavdarhisar - Gediz Çevre Yolu Emet Kavşağı’nda bulunan yön levhası direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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