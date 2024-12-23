Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Güvenilir Gıdaya Erişim" konulu eğitim verildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleşen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, "Güvenilir Gıdaya Erişim" konusunda eğitim verildi