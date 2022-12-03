Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ve TÜFAD Büro Sorumlusu Rıza Vançin, Arş. Gör. Onur Sarı’nın katıldığı programda Çavdarhisar Mesleki Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere, “Sporda Saldırganlık, Şiddet, FairPlay ve Sporcu Ahlakı” konularının önemi anlatıldı.

Programda konuşmacı olarak Kütahya TÜFAD Başkanı, Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Acet yer aldı.

Başkan Alim Işık: "Geçmişten kalan bir kuruş borcumuz kalmadı, tamamını temizledik"

Başkan Alim Işık: "Geçmişten kalan bir kuruş borcumuz kalmadı, tamamını temizledik"

Çavdarhisar Mesleki Anadolu Lisesi ve Çavdarhisar Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere, “Sporda Saldırganlık, Şiddet, FairPlay ve Sporcu Ahlakı” konulu eğitim verildi.

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