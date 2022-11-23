Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen, 2 Ton sertifikalı buğday tohumunu 1 ton DAP gübresi ile birlikte okula ait 100 dekar alanda ekimini gerçekleştirdiler.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen, 2 Ton sertifikalı buğday tohumunu 1 ton DAP gübresi ile birlikte okula ait 100 dekar alanda ekimini gerçekleştirdiler.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanı ile laboratuvar hizmetleri alanında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde Çavdarhisar ilçesinde bulunan Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden temin edilen, 2 ton sertifikalı buğday tohumu ve 1 ton DAP gübresi, okul öğrencileri tarafından öğretmenlerinin kendilerine verdiği temel bilgileri uygulamaya geçirerek, okula ait 100 dekar alanda Nacibey çeşidi sertifikalı buğday tohumu ekimi gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.