Çavdarhisar ilçesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından çocuklara trafik eğitimi verildi.

Çavdarhisar ilçesinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından çocuklara trafik eğitimi verildi.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu Spor Salonunda uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.