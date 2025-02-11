Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce vatandaşların sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmeleri adına balık satış yerlerinde kontrol ve denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balık satış noktalarının hijyen durumu, satılan ürünlerin tazelik kontrolleri, kalite ve standartlara uygunluk, balıkların yasal avlanmaya uygun asgari boy ölçüsü şartını taşıyıp taşımadıkları ve satılması yasak olan türlerin satış yerlerinde bulundurulmaması hususlarına hassasiyetle dikkat edildi.