Kaymakam Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Halil Başer, İl Genel Meclis Üyesi Davut Karakurt, Tarım İlçe Müdürü İbrahim Gülmez ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan’ın katılımlarıyla düzenlene törende, Kütahya İl Özel İdaresi desteğiyle 745 çiftçiye 82 ton sertifikalı buğday tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 98 çiftçiye 20 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 843 çiftçiye sertifikalı 82 ton buğday ve 20 ton arpa tohumu dağıtıldı.

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