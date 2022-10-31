Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit heykeline ait parçaların gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit heykeline ait parçaların gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Vali Çelik, “Aizanoi Antik Kenti’nden iki müthiş heyecan veren keşif“ sözleriyle başladığı açıklamasında, ”2 bin yıl öncesine ait erkek başı heykel ile mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykeline ait parçalar özenle gün yüzüne çıkarıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.