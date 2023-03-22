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İl Başkanı Önsay, ”Yeni başkanımıza görevinde başarılar diliyor, görevini tamamlayan eski İlçe Başkanımız Yaşar Rıdvan Kocaman’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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