Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Penkalas çayı kazılarında Roma dönemine ait güneş saatine ulaşıldığını duyurdu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Penkalas çayı kazılarında Roma dönemine ait güneş saatine ulaşıldığını duyurdu.

Vali Ali Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Penkalas çayı kazılarında Roma dönemine ait güneş saatine ulaşıldı. Üstelik bu Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan ilk güneş saati. İnanıyorum ki eşsiz parçalar tamamlandıkça hem Çavdarhisar hem de Kütahya, kültür ve turizm açısından ihya olacak. Tüm paydaşlara teşekkürler" ifadelerine yer verdi.