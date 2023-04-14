Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Antik Kenti çevresi cadde ve sokaklarına doğal taş döşenmesi için asfalt söküm çalışmasına başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Kütahya Valimiz Ali Çelik’in talimatlarıyla, Aizanoi Antik Kenti çevresi cadde ve sokaklarını doğal taş döşenmesi için asfalt söküm çalışmasına başladık. Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Emre Kocabıyık ve Fen İşleri Müdürlüğü personeline, Karayolları 14.Bölge Müdürü Umut Akyazı’ya, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefi Ahmet Alptekin’e ve personeline teşekkür ederiz. Kıymetli hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin daha konforlu bir ulaşım sağlamaları için yoğun bir gayret içindeyiz” ifadelerine yer verildi.