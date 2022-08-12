İçerisinde yüzme havuzu, hamam, fitness salonu, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin bulunduğu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin 14 Ağustosta temeli atılacak.

İçerisinde yüzme havuzu, hamam, fitness salonu, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin bulunduğu Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin 14 Ağustosta temeli atılacak.

Ankara’da yoğun mesaisi sonrasında ilçeye bu önemli yatırımı kazandırmayı başaran Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar Eser siyaseti yapmaya devam ediyor. Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun yapımına katkı sağlayacağı tesis temeli atıldıktan kısa bir süre sonra ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak.

’’Çat Belediyesi’ni izlemeye devam edin’’

Herkesi temel atma törenine davet ettiğini belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Biz bu toplu konut projesini hayata geçirirken, insanımızın her türlü sosyal ve kültürel beklentilerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu manada ilçemizde mesire alanı, sosyal donatılar, yüzme havuzu ve hamamı kapsayan komplike bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun için çalışmalarımıza start verdik, konutlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. İçerisinde yüzme havuzu ve hamamın da bulunacağı sosyal tesisi kompleks projemiz de, bu projeye eş zamanlı olarak yürüyecek. Elimizden geldiğince ilçemize katma değer oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu yaz sezonu, bizim projelerimizi tamamlama, yeni projelerimizi yapıp bitirdiğimiz temellerini attığımız bir sezon olacak. Çat Belediyesi’ni izlemeye devam edin’’ şeklinde konuştu.

Bu hizmetlerin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şehrin siyasilerin ciddi destekler verdiğini ifade eden Başkan Yaşar, “ İlçemize yatırım yapmak adına bütün milletvekillerimiz, Bakanlarımız, Belediye Başkanlarımız İl ve İlçe teşkilatlarımız bütün gayretimizi veriyoruz. Bu anlamda 14 Ağustos’ta, saat 12’de Sıla Kent Konutları karşısında, Gençlik ve Yaşam Merkezi’mizin temellerini atacağız. Törenimize Maliye Bakan Yardımcımız Dr. Cengiz Yavilioğlu, Erzurum Valimiz Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz, katılım sağlayacaklar. Tüm hemşerilerimizi de bu mutluluğu bizimle paylaşmaya davet ediyorum.” dedi.

Öte yandan Çatlı vatandaşlar ise Çat Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, “İlçemizde güzel gelişmeler oluyor, güzel yatırımlar hayata geçiriliyor. Başkanımız Melik Yaşar’a gayretinden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tüm Çatlılar olarak temel atma töreninde orada olacağız dediler.