Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın sonrası binanın çatısında büyük maddi hasar oluştu. Soğutma işlemlerinin tamamlandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine lay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın tepesinden geceyi aydınlatan alevlere yüksek merdivenli araçlarla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler tamamen söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 55 Sokakta bulunan Korukent Sitesindeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tadilat işlemleri dün tamamlanan apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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