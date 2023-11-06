Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, 3 katlı bir inşaatın çatı kısmına çıktı. Çatıya çıkan şahsı ilçede görev yapan bir basın mensubu ile emniyet güçleri ikna ederek çatıdan indirdi.

Olay, Didim’e bağlı Yeni Mahalle İnönü Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali D. adlı şahıs pet şişe içerisinde aldığı benzinle apartmanın en üst katına çıktı. Hastanede tedavi görmek istediğini belirterek, bağırmaya başlayan şahsı fark ederken vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekipleri bildirdi. Olay yerine İtfaiye aracı, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi. Şahıs elindeki bensiz şişeni dökerek ateşe verdi. Şahsı daha önce tanıyan ve ilçedeki bir yerel gazete çalışanı polisler eşliğinde çatı katına çıktı. Psikolojik sorunlu şahıs, basın çalışanı ve polislerin ikna çabasıyla çatıdan indirildi. Ali D. adlı şahıs emniyet güçlerince karakola götürüldü.