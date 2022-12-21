Sakarya’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hastanede tedavi altına alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.

Sakarya’da 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hastanede tedavi altına alınan şüphelilerden 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelmişti. Mekanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri konuya ilişkin olarak 6’sı hastanede tedavi altında toplam 20 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 19 Aralık günü adliyeye sevk edilen ve 2’si adli kontrol şartı olmak üzere toplam 14 şüpheli serbest kaldı. Bu çerçevede hastanede gözaltında bulunan 6 şüpheliden 3’ü de tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 3 şüphelinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.