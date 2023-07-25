Gaziantep’te husumetli iki grubun silahlı kavgası sırasında çatışma arasında kalarak hayatını kaybeden Serpil Temiz’in katil zanlısı tutuklandı. Tutuklanan Muhammed Aktaş isimli zanlının maktulün yeğeni olduğu iddia edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta husumetli iki grup arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti. Bu esnada Muhammed Aktaş isimli şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Serpil Temiz’e isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Serpil Temiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakalanan katil zanlısı tutuklandı, maktulün yeğeni olduğu iddia edildi

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serpil Temiz’in ölümüne neden olan Muhammed Aktaş isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Temiz’in katil zanlısı Aktaş’ın halası olduğu iddia edildi.