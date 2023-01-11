Denizli’nin Tavas ilçesinde fırtına sonrası çatısı çöken ahırda 150 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 30’a yakın hayvan enkazın altında telef oldu.

Denizli’nin Tavas ilçesinde fırtına sonrası çatısı çöken ahırda 150 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 30’a yakın hayvan enkazın altında telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Derinkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Şefik’e ait ahırın çatısı, etkili olan fırtınanın ardından tamamen çöktü. Çökmenin etkisiyle ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, vatandaşlar ise Şefik’e yardım ederek zamanla yarıştı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar enkazı kaldırarak küçükbaş hayvanları teker teker çıkarmaya başladı. Uzun uğraşlar neticesinde 150 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 30’a yakın hayvanda enkazın altında kalarak telef oldu.