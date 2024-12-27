Bayburt’ta, çatıdan kopan kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düştü, araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt’ta dondurucu soğuklar yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. Güneşin etkisiyle çatılarda biriken karlar, eriyerek aşağı düşüyor. Gençosman Mahallesi’nde park halinde bulunan aracın üzerine ise çatıda biriken kar kütlesi düştü. Çatı saçaklarındaki buzların da kırılarak araca çarpması sonucunda araçta maddi hasar oluştu. O anlarda birilerinin oradan geçmemesi de olası bir facianın önüne geçti. Aracında hasarın oluştuğunu gören araç sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde gerçeği öğrendi. Edinilen bilgiye göre araç sahibi gün içerisinde aracını sanayiye götürerek, tamir ettirdi. Bununla birlikte emniyet, belediye vatandaşları çatı altından yürümemeleri konusunda sıklıkla uyarıyor.