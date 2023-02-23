Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmaması sevindirirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde etkisini artıran kar yağışı, Bitlis’in Tatvan ilçesini olumsuz etkilemişti. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Kültür Mahallesi’nde inşaat halinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 06 GE 9327 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin üzerine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, otomobilde birilerinin olabileceği şüphesiyle küreklerle üzerindeki karı temizledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

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