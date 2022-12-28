Isparta’da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düşme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Isparta’da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düşme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Eğirir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir soğuk hava deposunun güneş enerji sistemini kontrol etmek üzere çatıya çıkan gündelik işçi Hasan Armağan, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yüksekten soğuk hava deposunun içindeki beton zemine düştü. Hasan Armağan’ın düştüğünü gören iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Armağan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.