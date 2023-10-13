Konya’nın Beyşehir ilçesinde çatıda yenileme çalışması yapan bir usta, elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesi Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısında yenileme çalışması yapan çatı ustası Mehmet A.’nın vücudu yakınındaki elektrik hattına temas etti. Akıma kapılarak yaralanan çatı ustası, adrese sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necmettin Erbakan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.