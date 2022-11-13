Konya’da 4 katlı bir apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine yüz üstü uzanarak tehlikeye aldırış etmeden sıva yapan usta, bu kez de balkon demirinin üzerine çıkarak boya yaparken görüntülendi.

Konya’da 4 katlı bir apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine yüz üstü uzanarak tehlikeye aldırış etmeden sıva yapan usta, bu kez de balkon demirinin üzerine çıkarak boya yaparken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de Evsat Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan iki kişiden biri çatıya yüzüstü yatarak çatı altındaki dış cepheye sıva yapmaya başladı. Çatıda kiremitlerin üzerine oturan diğer kişi de harç dolu kovayı tutarak ve malasına harç koyarak sıvacıya yardımcı olmaya çalıştı. Herhangi bir iskelenin kurulu olmadığı görülen binada, hiçbir güvenlik önlem almadan sıva yapan kişiyi görenler şaşkınlık içerisinde kaldı. Ustanın hiç bir güvenlik almadan sıva yapmasının görüntülenmesi ve ulusal basında yer almasının ardından aynı usta Ali Elmalı, bu kez de aynı binanın üçüncü katta balkon demirine çıkarak boya yaparken görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerle konuşan 52 yaşındaki Ali Elmalı, 1992 yılından bu yana sıva ve boyacılık mesleğini yaptığını söyledi. Gazetecilerle şakalaşan Ali Elmalı, ölümden korkmadığını belirterek, 10 yıl önce iskeleden düştüğünü anlattı. Gazetecilerin "Korkmuyor musunuz?" sorusuna yine espirili cevaplar veren Ali Elmalı, “Şaban’ın bir filmi vardı ya, ‘korkusuz’. Korkusuz korkaklardanım. Yoo ölümden korkmuyorum” cevabını verdi. İşini bildiği şekliyle yapmaya devam edeceğini belirten Elmalı, başka yapacağı bir işinin olmadığını da kaydetti.

"Haberi izlerken gördüm ’o dangalak kim ki dedim"

Haberlere çıktığını akşam bir televizyon kanalında haber izlerken gördüğünü ifade eden Ali Elmalı, "Haberleri izlerken gördüm ’o dangalak kim ki?’ dedim. Baktım meğer biz ikimizmişiz. Kendi kendime böyle dedim” diye konuştu.

Ailesinin de kendisini sürekli uyardığını ancak onları dinlemediğini vurgulayan Elmalı, “Haberleri izledikten sonra ailem de aradı. Ama yapacak bir şey yok ki, ailemiz diyor ama bana hariçten para veren olsa yapmayacağım, para veren yok ki” diyerek, maliyetlerden dolayı iskele kuramadıklarını ve vinç çağıramadıklarını sözlerine ekledi.

Apartmandaki dairelerin sahibi seyyar ustaya yardım ederken çatıda görüntülenen Arif Çorum ise, kendisinin de işini yaparken ustaya yardım ettiğini ifade ederek, “Ben de yanında kendisine eşlik ediyorum. Bugün yine çıktık, boyadık beraber. Ben yardımcı oldum, ben uzattım, bu boyadı” diye konuştu.

Aslında yaptıkları işin tehlikeli olduğunu vurgulayan Çorum, binaya kuracak iskele bulamadıklarını, ustanın da zaten iskele istemediğini belirterek, “Hatta ben kurtarıcı çağırayım dedim, ‘ben yaparım’ dedi katılmadı” ifadelerini kullandı.

Apartmanda ikamet eden bazı bina sakinleri de korkusuz ustanın bu şekilde çalışmasından çok korktuklarını ile getirirken, “İskele kurduralım’ dedik. ‘Yok’ diyor. Kendisi yapıyor. Korkusuz maşallah, cesaretli” diye konuştu.