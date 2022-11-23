SAMSUN (İHA) – Samsun’da 3 katlı bir binanın çatısında elleri cebinde gezen vatandaş yürekleri ağza getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 3 katlı bir binanın çatısında elleri cebinde gezen vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Atakum ilçesi Evren Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısına çıkan vatandaş elleri cebinde tehlikeli bir yürüyüş gerçekleştirerek yürekleri ağza getirdi. Kiremitler üzerinde düz olmayan bir zeminde tehlikeli yürüyüş yapan vatandaşın o anları anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.