Sivas’ta apartmanın çatısında mahsur kalan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle bitkin düşen kırlangıca itfaiye ekipleri su içirdi.

Sivas’ta İstiklal Mahallesi 26’ncı Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan kırlangıç apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bir evin balkonundan çatıya uzanan itfaiye ekipleri mahsur kalan kırlangıcı kurtardı. Hava sıcaklığı nedeniyle bitkin düşen kırlangıca itfaiye ekipleri su içirdi. Ayağına dolanan ip çözüldükten sonra kırlangıç doğaya bırakıldı. Kırlangıcın kurtarılma anı amatör kameraya yansıdı.