Tokat’ta apartmanın çatı katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesi İstasyon Caddesi Cedit Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın balkonunda gezinen kedi, dengesini kaybederek yan tarafta bulunan bir apartmanın çatı katına düştü. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven uzatarak çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.