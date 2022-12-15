Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çatıda kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çatıda kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi’nde bir fabrikada kaynak yapmak için çatıya çıkan Cüneyt Kambur (24), çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kaynakçının hayatını kaybettiği belirlendi. Cüneyt Kambur’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.