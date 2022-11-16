Olay, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalıştığı sırada, elindeki 6 metrelik metal çubuğun elektrik teline değmesi sonucu elektrik akımına kapılan Emirhan Ülker (22) hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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