Erzincan’da bir evin çatısında çıkan yangın fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzincan’da bir evin çatısında çıkan yangın fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulalar Özgürlük Caddesi Özgürlük Mahallesi’nde S.K.’ya ait evin çatısında elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. İhbar üzerine il merkezinden ve Çukurkuyu müfrezesinden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatısı kullanılamaz hale gelen evde itfaiye ekipleri gerekli soğutma çalışmaları ve güvenlik önlemleri alarak olay mahallini polis ekiplerine teslim etti.