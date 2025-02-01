Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çalıştığı çatıda bir anda fenalaşan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İsmet Özkan çatı işi yaparken aniden fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımı ile sağlık ekipleri çatıya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Özkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan’ın cansız nedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından çatıdan indirilerek hastane morguna kaldırıldı. Özkan’ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.