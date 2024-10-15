Burdur’da müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında burdur merkez Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y.’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.