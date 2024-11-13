Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin çatısına konan akbabayı görenler telefona sarıldı. Akbaba, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Tokat’ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nde bir iş yerinin çatısına konan akbaba, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Akbabayı gören vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydederken, çevredeki esnaf aç kalan akbabanın karnını doyurmak için ona et verdi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, akbabayı serpme ağ yöntemiyle yakalayarak kontrol altına aldı. Akbabanın sağlık durumu kontrol edildikten sonra doğaya salınması bekleniyor.