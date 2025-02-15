Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Farabi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı 2 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan 3 katlı apartmana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle iki binada da büyük hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangın anında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.