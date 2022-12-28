Samsun’da 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Samsun’da 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.

Yangın, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 182. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar gökyüzüne yükseldi. Dumanı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katındaki dairede çıkan yangına itfaiye merdiveni ve bina içerisinden girerek müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi zarar oluştu.

Yangının tanığı bir vatandaş, "Benzinlik istasyonuna gelmiştim ve oradan çatıdaki yangını gördüm. Özellikle evde kimsenin olmadığını öğrendiğimiz zaman içimiz biraz rahat oldu. Evdeki yaşlı kadın köyüne cenazeye gitmiş. Orada bir sobanın olduğu söyleniyor. Bir baca gözüküyor. Yangının sobadan çıktığı söyleniyor. Kadını aradık ama kendisi köyde cenazede olduğu için biz çok fazla müdahale edemedik. İtfaiyeyi, ambulansı ve doğalgaz firmasını aradık. Hızlı bir şekilde yangına müdahale edildi" dedi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.