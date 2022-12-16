Yozgat’ın Çekerek ilçesinde iki katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde iki katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi, Fethiye Sokak’ta bulunan iki katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Çekerek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında boş durumdaki evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.