İzmir’in Menemen ilçesinde iki katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katı alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında herhangi bir yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.