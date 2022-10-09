Malatya kent merkezinde farklı tarihlerde çatılarından girdiği çok sayıda işyerinden elektrikli eşyalar çalan E.B., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 290 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından yakayı ele veren E.B.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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